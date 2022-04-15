Рекордные дожди обрушатся на Москву в предстоящие выходные. Кроме того, в субботу, 16 апреля, объявили желтый уровень опасности.

В некоторых районах города погода уже испортилась погода: дождь и ветер с каждым часов все усиливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.