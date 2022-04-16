Облачная погода, дождь и мокрый снег ожидаются в Москве в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, дождь, мокрый снег ожидаются в столичном регионе в субботу, 16 апреля, сообщает Гидрометцентр России. Столбики термометров при этом покажут до плюс 7 градусов.

В частности, в Москве воздух прогреется до 2–4 градусов тепла, по области – до 2–7 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в субботу составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что 16 апреля в Москве пройдет мокрый снег, и толщина снежного покрова составит порядка 5 сантиметров.

В связи с плохими погодными условиями автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров: обгонов и перестроений.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 апреля, погода останется холодной и пасмурной, также в столице по-прежнему сохранятся осадки. Утром в Москве прогнозируется 0...+2 градуса, по области – -1... +4, в дневное время максимальная температура при северо-восточном ветре будет +4...+6 градусов.

При этом потепление и улучшение погоды ожидается уже на следующей неделе. В столице установится весенняя погода. По словам специалиста, ко вторнику, 19 апреля, столбики термометров будут стремиться к +15 градусам, а уже в среду, 20 апреля, могут превысить эту отметку.