Синоптик рассказал, когда в Москву придет потепление

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Потепление и улучшение погоды ожидается в Москве на следующей неделе, после холодных выходных. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура вернется с трудом в свое климатической русло: ночами станет +1...+6, а днем – +10...+15", – приводит слова метеоролога РИА Новости.

В субботу, 16 апреля, в Москве пройдет мокрый снег. Толщина снежного покрова составит порядка 5 сантиметров. В течение дня возможно понижение температуры до +1 градуса.

В связи с плохими погодными условиями автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров: обгонов и перестроений.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 апреля, погода останется холодной и пасмурной, также в столице по-прежнему сохранятся осадки. Утром в Москве прогнозируется 0...+2 градуса, по области – -1... +4, в дневное время максимальная температура при северо-восточном ветре будет +4...+6 градусов.

