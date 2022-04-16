Москвичей предупредили об опасной погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за ветра, сообщает Гидрометцентр.

Предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду будет действовать до 21:00 16 апреля.

Ранее синоптики пообещали облачную погода, дождь и мокрый снег в субботу. В Москве воздух прогреется до 2–4 градусов тепла, по области – до 2–7 градусов. Ветер восточный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Толщина снежного покрова в Москве составит порядка 5 сантиметров. В связи с плохими погодными условиями автомобилистов призвали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров: обгонов и перестроений.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 17 апреля, погода останется холодной и пасмурной, также в столице по-прежнему сохранятся осадки. Утром в Москве прогнозируется 0...+2 градуса, по области – -1... +4, в дневное время максимальная температура при северо-восточном ветре будет +4...+6 градусов.

При этом потепление и улучшение погоды ожидается уже на следующей неделе. В столице установится весенняя погода. По словам специалиста, ко вторнику, 19 апреля, столбики термометров будут стремиться к +15 градусам, а уже в среду, 20 апреля, могут превысить эту отметку.