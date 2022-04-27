"Доктор 24": растительные масла

Врачи-диетологи называют растительные масла полезными жирами. Они снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи, укрепляют стенки сосудов. Но оказывается, что некоторые из-за них позволяют набирать лишние килограммы, а в других случаях способны повысить риск развития рака.

Как такое возможно? Об этом – в программе "Доктор 24".