Глава Минобороны США заявил, что не верит в возможность ядерного конфликта из-за Украины

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Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что не верит в возможность ядерного конфликта из-за ситуации вокруг Украины. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Я не верю в это. <...> Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку", – отметил Остин.

Кроме того, министр назвал опасными заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу вероятности ядерной войны.

"Всякая подобная риторика не помогает. Ядерную войну никто не может выиграть", – подчеркнул глава Пентагона.

По его словам, трудно сказать, что стояло за словами Лаврова, но подобной риторики следует избегать.

Ранее Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией Москвы. Он напомнил, что заявление о недопустимости ядерной войны сделала в январе текущего года "пятерка" постоянных членов Совета безопасности ООН.

Глава российского МИД также отметил, что США отказались практически ото всех контактов с Россией на фоне проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. По словам дипломата, это связано с тем, что Москва была вынуждена встать на защиту русских на Украине.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.