Белый дом призвал смягчать риторику по теме ядерной войны

Белый дом: в ядерной войне победителей не будет, нужно смягчать риторику.

Британский премьер не считает события на Украине конфронтацией между РФ и НАТО.

Глава минобороны Канады: страна передаст Украине восемь бронированных автомобилей Roshel.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.