Боррель заявил о необходимости реорганизации отношений ЕС и России

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель указал на необходимость реорганизации отношений между ЕС и Россией.

"Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряженности или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придется найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией", – приводит его слова RT.

Боррель заявил, что требуется создать гарантии безопасности и механизмы мирного сосуществования государств. При этом он отметил, что безопасность РФ не может и не будет достигаться за счет иных стран и европейской безопасности в целом.

Глава дипломатии ЕС предположил, что процесс реорганизации отношений с Россией будет трудным и длительным.

Ранее Жозеп Боррель сообщал, что между членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов. Такая возможность рассматривается как часть санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.