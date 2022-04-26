В Госдуме исключили вероятность резкого роста цен на аренду жилья в Москве

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Резкое повышение стоимости аренды жилья в Москве невозможно в условиях ожидаемого снижения доходов граждан, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева Агентству "Москва".
"Это абсолютно недопустимо, с учетом того что доходы граждан, скорее всего, будут падать. Уходят многие зарубежные компании, в которых работали экспаты, люди из других регионов", – сказала Разворотнева.
Она подчеркнула, что прогноз о росте стоимости аренды квартир на четверть совершенно не соответствует действительности. По ее словам, в настоящее время в Москве, напротив, отмечается снижение цен на аренду жилья.
"Снижение доходов населения влечет за собой снижение арендных ставок, что мы сейчас уже и наблюдаем", – заключила парламентарий.
Ранее основатель IT-компании в сфере недвижимости Realiste Алексей Гальцев рассказал о ситуации с арендой жилья в Москве. По словам специалиста, часть населения, лишившись возможности купить личную квартиру, будет готова переключиться на рынок аренды, что может привести к росту стоимости таких договоров на 24–25%.
В Москве выросло число свободных квартир для аренды
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