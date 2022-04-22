Доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья в столице выросла до 80%

16:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве в апреле 2022 года доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья выросла до 80%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование агентства "ИНКОМ-Недвижимость".
Согласно исследованию, жители столицы стали обменивать квартиры на готовое жилье на фоне стабильности цен. Так, за последний месяц снижение цен на жилье было зафиксировано только в Крюкове в Зеленограде (на 1,1%). В остальных столичных районах средняя стоимость жилья на вторичном рынке осталась прежней либо незначительно увеличилась (от 0,1 до 3,1%).
По мнению экспертов, вторичный рынок жилья устойчивее в сравнении с новостройками. Также специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день ипотека применяется не для чистой покупки, а для улучшения жилищных условий – когда часть денег выручается посредством продажи прошлой квартиры.
"И сегодня в условиях острого дефицита ликвидного предложения и при чрезмерно дорогой ипотеке актуально единовременное проведение сделок продажи одной квартиры и приобретения другой", – заявили в "ИНКОМ-Недвижимость".
Ранее аналитики сервиса Сбера "Домклик" назвали районы Москвы с наиболее низкой стоимостью жилья в среднем выражении. Если брать во внимание покупку однокомнатной квартиры на первичном рынке, то самым дешевым районом является Митино. В тройку лидеров также входят Южнопортовый район и Крюково.
На вторичном рынке самые дешевые квартиры предлагают в Левобережном. Средняя стоимость жилья там достигает 6,3 миллиона рублей. 7,5–7,6 миллиона рублей в среднем просят за квартиры вторичного рынка в Нижегородском и Молжаниновском районах Москвы.
Россияне начали скупать недвижимость в Турции, Грузии и ОАЭ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: