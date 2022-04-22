Доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья в столице выросла до 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в апреле 2022 года доля альтернативных сделок на вторичном рынке жилья выросла до 80%, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

Согласно исследованию, жители столицы стали обменивать квартиры на готовое жилье на фоне стабильности цен. Так, за последний месяц снижение цен на жилье было зафиксировано только в Крюкове в Зеленограде (на 1,1%). В остальных столичных районах средняя стоимость жилья на вторичном рынке осталась прежней либо незначительно увеличилась (от 0,1 до 3,1%).

По мнению экспертов, вторичный рынок жилья устойчивее в сравнении с новостройками. Также специалисты подчеркивают, что на сегодняшний день ипотека применяется не для чистой покупки, а для улучшения жилищных условий – когда часть денег выручается посредством продажи прошлой квартиры.

"И сегодня в условиях острого дефицита ликвидного предложения и при чрезмерно дорогой ипотеке актуально единовременное проведение сделок продажи одной квартиры и приобретения другой", – заявили в "ИНКОМ-Недвижимость".

Ранее аналитики сервиса Сбера "Домклик" назвали районы Москвы с наиболее низкой стоимостью жилья в среднем выражении. Если брать во внимание покупку однокомнатной квартиры на первичном рынке, то самым дешевым районом является Митино. В тройку лидеров также входят Южнопортовый район и Крюково.

На вторичном рынке самые дешевые квартиры предлагают в Левобережном. Средняя стоимость жилья там достигает 6,3 миллиона рублей. 7,5–7,6 миллиона рублей в среднем просят за квартиры вторичного рынка в Нижегородском и Молжаниновском районах Москвы.

