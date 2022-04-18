Адвокат назвал отличия квартиры от апартаментов

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Апартаменты, в отличие от квартиры, являются нежилой и непригодной для удовлетворения бытовых нужд граждан недвижимостью. Об этом сообщает News.ru.
Адвокат Лев Тропин рассказал, что по факту апартаменты приравниваются к коммерческой недвижимости, поэтому и их обслуживание обходится гораздо дороже из-за повышенных коммунальных тарифов и налоговых ставок.
Кроме того, собственникам апартаментов не выплатят компенсацию в случае банкротства застройщика. На такую недвижимость не распространяются и санитарно-эпидемиологические стандарты, например уровень шума или стандарт плотности городской застройки. Так, застройщик не обязан обеспечивать жителей апартаментов детскими садами, школами, магазинами или другими объектами социальной инфраструктуры.
"В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что может повлечь за собой для собственника такого жилья существенные трудности, связанные, например, с устройством детей в школу, детский сад, лишение социальных льгот, которые доступны только лицам имеющим регистрацию в Москве", – добавил Тропин.
По его словам, определить статус недвижимости можно, посмотрев на пункт "Назначение" в выписке из ЕГРН. Помещение является квартирой, если в данном пункте прописано "жилое помещение".
Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики предложил приравнять существующие апартаменты к жилью второй категории. В центре предложили разрешить прописываться в апартаментах. При этом, согласно документу, апартаменты не будут обеспечиваться социальной инфраструктурой. В ВЦНСП считают, что для такого жилья нужно сохранить повышенный тариф за ЖКУ и налог на недвижимость.
Юрист рассказала, что может грозить владельцам незаконных апартаментов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: