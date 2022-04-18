Адвокат назвал отличия квартиры от апартаментов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Апартаменты, в отличие от квартиры, являются нежилой и непригодной для удовлетворения бытовых нужд граждан недвижимостью. Об этом сообщает News.ru.

Адвокат Лев Тропин рассказал, что по факту апартаменты приравниваются к коммерческой недвижимости, поэтому и их обслуживание обходится гораздо дороже из-за повышенных коммунальных тарифов и налоговых ставок.

Кроме того, собственникам апартаментов не выплатят компенсацию в случае банкротства застройщика. На такую недвижимость не распространяются и санитарно-эпидемиологические стандарты, например уровень шума или стандарт плотности городской застройки. Так, застройщик не обязан обеспечивать жителей апартаментов детскими садами, школами, магазинами или другими объектами социальной инфраструктуры.

"В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что может повлечь за собой для собственника такого жилья существенные трудности, связанные, например, с устройством детей в школу, детский сад, лишение социальных льгот, которые доступны только лицам имеющим регистрацию в Москве", – добавил Тропин.

По его словам, определить статус недвижимости можно, посмотрев на пункт "Назначение" в выписке из ЕГРН. Помещение является квартирой, если в данном пункте прописано "жилое помещение".

Ранее Всероссийский центр национальной строительной политики предложил приравнять существующие апартаменты к жилью второй категории. В центре предложили разрешить прописываться в апартаментах. При этом, согласно документу, апартаменты не будут обеспечиваться социальной инфраструктурой. В ВЦНСП считают, что для такого жилья нужно сохранить повышенный тариф за ЖКУ и налог на недвижимость.

