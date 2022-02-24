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общество

09:37

В России предложили приравнять апартаменты к жилью второй категории

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России предложили приравнять существующие апартаменты к жилью второй категории. С такой инициативой выступил Всероссийский центр национальной строительной политики, сообщает газета "Известия".

В центре предложили разрешить прописываться в апартаментах. При этом, согласно документу, апартаменты не будут обеспечиваться социальной инфраструктурой. В ВЦНСП считают, что для такого жилья нужно сохранить повышенный тариф за ЖКУ и налог на недвижимость.

"Дать статус жилья второй категории можно апартаментам, соответствующим градостроительным нормам и по площади помещения. Для реализации идеи предложено создать федеральный реестр апартаментов, распределив их по категориям (соответствие нормам)", – говорится в сообщении.

В апреле 2021 года в Госдуму внесли законопроект о правовом статусе апартаментов. Документом предлагалось определить новую категорию недвижимости – многофункциональные здания, апартаменты в которых будут приравниваться к жилью. Однако данная норма должна распространяться только на новые апартаменты.

Соответствующее предложение ВЦНСП направил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину. В министерстве рассказали, что документ находится на рассмотрении в нижней палате парламента.

Ранее сенаторы выступили за появление в законопроекте нормы о наделении правовым статусом жилья не только новых, но и построенных апартаментов. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев рассказал, что закон может сильно измениться между первым и вторым чтениями. Эксперты считают, что речь идет о 5–7 миллионах квадратных метров апартаментов, из которых 2–3 миллиона квадратных метров приходятся на Москву и область.

"Фанимани": в Госдуме обсудят законопроект о возможном статусе апартаментов

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