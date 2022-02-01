Юрист назвала главное правило при покупке апартаментов

09:58
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев
При покупке апартаментов необходимо запрашивать общую выписку из ЕГРН, где будут прописаны характеристики дома. Об этом "Мосленте" рассказала юрист Елена Пономарева.
По ее словам, сейчас апартаменты не имеют нормативного закрепления. Выписка из ЕГРН позволит защитить покупателя в случае приобретения такого помещения.
"Главное, на что необходимо обратить внимание, – чтобы было зафиксировано, что статус здания – жилое помещение", – подчеркнула Пономарева.
Ранее юрисконсульт департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева рассказала, что в апартаментах, имеющих статус нежилых помещений, и домах, подлежащих сносу, нельзя прописаться. В таких ситуациях следует учитывать, что ограничение на регистрацию возникает не с момента, когда дом появился в списках на будущий снос, а с момента выхода соответствующего постановления, подчеркнула эксперт.
Юрист рассказала, что может грозить владельцам незаконных апартаментов
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