Минфин предложил ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Министерство финансов РФ предложило вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом сообщает газета "Известия".
Соответствующий налог был отменен еще в 2010 году, он оставался в силе только для застройщиков производственных и коммерческих объектов. Руководитель риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова считает, что возвращение НДС в случае с апартаментами призвано побудить девелоперов переориентироваться на строительство жилого фонда.
В свою очередь, глава центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев допустил, что если подобное предложение будет принято, то стоимость апартаментов вырастет примерно на 2–3%. Тем не менее они по-прежнему останутся дешевле обычных квартир. Такое мнение разделяет и Доброхотова: по ее словам, инициатива Минфина не повлияет на спрос, поскольку апартаменты экономкласса в любом случае останутся самым доступным жильем.
В концерне "Крост" между тем полагают, что на фоне новостей об инициативе ведомства объем сделок с апартаментами резко вырастет: все их количество, существующее в настоящее время на рынке, выкупят до введения налога.
Ранее стало известно, что в Москве впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. Речь идет о многофункциональном комплексе на востоке города: помимо студий средней площади 16,7 квадратного метра, в нем будут апартаменты площадью 9 квадратных метров.
Гендиректор компании Optima Development Давид Худоян объяснил, что появление мини-квартир закономерно с учетом устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: