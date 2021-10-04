Минфин предложил ввести НДС на услуги застройщиков апартаментов – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Министерство финансов РФ предложило вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий налог был отменен еще в 2010 году, он оставался в силе только для застройщиков производственных и коммерческих объектов. Руководитель риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова считает, что возвращение НДС в случае с апартаментами призвано побудить девелоперов переориентироваться на строительство жилого фонда.

В свою очередь, глава центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев допустил, что если подобное предложение будет принято, то стоимость апартаментов вырастет примерно на 2–3%. Тем не менее они по-прежнему останутся дешевле обычных квартир. Такое мнение разделяет и Доброхотова: по ее словам, инициатива Минфина не повлияет на спрос, поскольку апартаменты экономкласса в любом случае останутся самым доступным жильем.

В концерне "Крост" между тем полагают, что на фоне новостей об инициативе ведомства объем сделок с апартаментами резко вырастет: все их количество, существующее в настоящее время на рынке, выкупят до введения налога.

Ранее стало известно, что в Москве впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. Речь идет о многофункциональном комплексе на востоке города: помимо студий средней площади 16,7 квадратного метра, в нем будут апартаменты площадью 9 квадратных метров.

Гендиректор компании Optima Development Давид Худоян объяснил, что появление мини-квартир закономерно с учетом устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.

