Более 50% россиян ориентируются на размер процентной ставки при выборе ипотеки

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Более половины россиян при выборе ипотеки ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40 процентов опрошенных обращают внимание на известность бренда кредитора, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса компании Online-Ipoteka.

"Самым популярным критерием отбора при выборе ипотечного кредита для 59 процентов опрошенных является размер процентной ставки, однако 41 процент опрошенных не считают этот пункт важным для принятия решения", – говорится в сообщении.

Для 40,8 процента россиян важны известность бренда кредитора, а 24,1 процента опрошенных ориентируются на наличие низкого первоначального взноса. 21,6 процента респондентов заявили, что руководствуются рекомендациями и советами друзей и знакомых. Каждый пятый россиянин ориентируется на скорость одобрения заявки на ипотечный кредит.

При выборе ипотечного банка 14,8 процента опрошенных исходят из наличия у себя его дебетовой или зарплатной карты, а 14,3 процента обращают внимание на советы застройщика при выборе кредитора. Для 12,8 процента россиян сроки закрытия ипотечной сделки являются критичными. Около 10,3 процента респондентов отдают предпочтение банку, с которым можно заключить ипотечную сделку онлайн.

Исследование проводилось в августе среди 2 300 совершеннолетних россиян. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6 процентов годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.