Елена Стрельникова: программу семейной ипотеки желательно утвердить на постоянной основе

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Социальный предприниматель Елена Стрельникова заявила, что в современных условиях продление программы семейной ипотеки – это единственный способ обзавестись собственным жильем.

"Но требования банков о сумме первоначального взноса и высокая ставка зачастую не позволяют взять на себя и эти обязательства. Особенно семьям, в которых есть маленькие дети, требующие на себя больших расходов. Господдержка в виде программы "Семейная ипотека" облегчает молодым семьям получение ипотеки и делает возможным осуществление мечты о собственном жилье", – отметила она.

Стрельникова выступила с инициативой утвердить подобную поддержку на постоянной основе и работать над дальнейшим смягчением условий программы.

Ранее стало известно, что правительство РФ продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин уточнил, что продление данной программы позволит помочь многим семьям получить собственное жилье, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые нужны людям.

