В Москве появились квартиры площадью 9 квадратных метров

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Фото: depositphotos/AllaSerebrina
На рынке новостроек столицы впервые появились микроапартаменты площадью до 10 квадратных метров. Об этом со ссылкой на аналитиков "Метриума" сообщает газета "Известия".
Отмечается, что подобное жилье появилось в многофункциональном комплексе на востоке столицы. Помимо студий средней площадью 16,7 квадратных метров он также будет включать апартаменты площадью 9 квадратных метров. Уточняется, что на продажу такие квартиры пока не выставили.
По словам гендиректора компании Optima Development Давида Худояна, появление мини-квартир закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади жилья, роста цен и падающих доходов населения.
По его словам, в таких условиях застройщикам приходится сокращать метраж, чтобы сделать жилье более доступным. Он также добавил, что изменились и жизненные стратегии покупателей. Худоян объяснил, что раньше приобретение квартир было семейным и на длительный срок, сейчас же, отметил он, на рынке достаточно несемейных клиентов.
Партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая, в свою очередь, добавила, что микростудии площадью менее 10 квадратных метров являются мировым трендом. Такое жилье уже появилось в продаже в Гонконке, Париже, Нью-Йорке, Риме и других мегаполисах.
Ранее глава аналитического центра "Циан" Алексей Попов рассказал, что самые дешевые квартиры для аренды в Москве находятся в Троицке и Южном Бутове. В обоих случаях квартиры меблированы, а проживание обойдется в 20 тысяч рублей в месяц.
Снять жилье в пределах от 21 до 23 тысяч рублей можно в Лосиноостровском районе столицы, поселении Новофедоровском, а также в Зеленограде. Наиболее дорогая арендная квартира расположена в Хамовниках.
Продажи апартаментов в Москве за полгода выросли в два раза
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