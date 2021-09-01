Стоимость квартир россиян оценят по-новому. Минстрой предложил несколько упростить методику расчета средней рыночной стоимости квадратного метра.

Этот показатель используется, например, для определения размера социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Теперь предлагают определять сумму исходя из цены квадратного метра в типовой квартире среднего качества.

В настоящее время учитывается гораздо больше факторов, но в итоге цена оказывается значительно ниже реальной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.