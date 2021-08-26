Россияне рассказали, сколько потратили на подготовку детей к школе

Фото: depositphotos/davit85

Жители Москвы и Омска в этом году в среднем потратили 11 тысяч рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

В материале говорится, что в Новосибирске подготовка ребенка к школе родителям обошлась в 10,8 тысячи рублей. На эти расходы жители Самары потратили в среднем 10,2 тысячи рублей.

На покупку всего необходимого к школе в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем 10 тысяч рублей на ребенка.

Жители Екатеринбурга потратили на сборы ребенка в среднем 9,8 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону – 9,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде – 9,5 тысячи рублей.

Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом траты на покупку необходимого к школе возросли в среднем на 20%.

В опросе приняли участие девять тысяч человек из городов с численностью населения более 1 миллиона человек.

Ранее Владимир Путин обратился с напутственным словом к российским школьникам перед началом нового учебного года. Президент отметил, что школа является важнейшим элементом в жизни человека, общества и государства, который помогает им развиваться.

До этого министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Он добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле Минпросвещения.