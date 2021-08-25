В Роскачестве назвали смартфон, который лучше всего подойдет школьнику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты Роскачества назвали критерии смартфона, подходящего школьнику. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

По мнению специалистов, первостепенное значение имеют ударопрочность, емкая батарея и приемлемая цена.

"Современному ребенку нужен современный смартфон, который поможет ему в обучении, и будет отвечать как минимум трем важнейшим качествам: ударопрочность, чтобы выдержать неизбежные падения на переменах, надежная емкая батарея (чтобы родитель всегда мог связаться со своим ребенком), приемлемая цена на случай частых потерь", – отмечается в сообщении.

В Роскачестве рассказали, что самыми успешными противоударными смартфонами по итогам испытаний на прочность, проведенных в июле 2021 года, были признаны OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500.

Наиболее устойчивыми к воде оказались Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S8+.

Самыми хрупкими моделями были признаны Huawei Mate Xs 5G, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy Note10 Lite, Samsung Galaxy A70 и Samsung Galaxy A80.

По результатам испытаний, проведенных в июне 2021 года, смартфонами с наиболее емкой батареей эксперты назвали Realme 7 или 8 Pro (128GB). Их аккумуляторов хватает на 38,5 часа работы смартфона при максимальной яркости экрана.

В список также вошли Xiaomi Poco F3 (128GB) и OnePlus Nord N10 5G (128GB), работающие 35 часов при максимальной яркости.

По соотношению цена/качество эксперты признали лучшими устройства от Xiaomi, а также Realme 8 Pro.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников. По его мнению, такая мера "положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами".

Коллега Милонова, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложение не оценила, посчитав его избыточным. Она убеждена, что цифровыми инструментами обучения при необходимости должно обеспечивать государство.