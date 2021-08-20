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Технологии

10:57

Эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона

технологии

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Чистка кэша, удаление ненужных приложений и файлов поможет смартфону "не лагать" и работать быстрее, рассказал "Газете.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

"В первую очередь стоит почистить кэш (огромный объем давно прочитанной информации в приложениях), удалить ненужные или крайне редко используемые приложения, сохранить только нужные фото- и видеоматериалы (можно скинуть их на компьютер, освободив память телефона максимально), удалить ненужные игры. Имеет смысл обновить антивирус и провести проверку оставшихся приложений", – рассказал эксперт.

Деев отметил, что после проделанных действий следует не перезагрузить устройство, а выключить его на несколько минут.

"Так рекомендуют делать многие производители – кто-то советует полностью отключать телефон раз в полгода, кто-то – раз в квартал. Это простое действие закрывает все приложения, работающие в фоновом режиме, и ускоряет работу смартфона при условии, что пользователь провел чистку аппарата от ненужного софта, почистил кэш и закрыл все фоновые задачи", – добавил эксперт.

Ранее эксперт рассказала, как спасти ноутбук после залива напитком: для этого в первую очередь необходимо оперативно обесточить устройство.

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