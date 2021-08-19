Эксперт не рекомендует заниматься добычей криптовалюты в квартире

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Фото: depositphotos/Scharfsinn
Постоянная работа техники в обычной квартире во время добычи криптовалют может привести к увеличению счета за свет и убыткам, считает директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex Александр Хвойницкий.
"Может случиться так, что получаемую прибыль будут "съедать" затраты (стоимость электроэнергии). Получается, что майнинг (добыча криптовалюты) в лучшем случае будет безубыточным", – сказал эксперт "Газете.ру".
Он добавил, что при майнинге криптовалют необходимо правильно рассчитать стоимость изначальных инвестиций (покупка оборудования) и то, как быстро эти затраты окупятся.
Кроме того, Хвойницкий напоминает, что при долгой работе техники сильно нагревается воздух, что пагубно может сказаться на здоровье человека.
"Нужно устанавливать мощные кондиционеры или хотя бы иметь условия для постоянного проветривания. Кроме того, воздух становится очень сухим, а работа техники создает шум. Постоянно находиться в таких условиях довольно тяжело", – отметил эксперт.
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