Диетолог предупредила о последствиях злоупотребления минералкой

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 объяснила, какие проблемы может спровоцировать злоупотребление минеральной водой.
В данном вопросе важно разделять минералку на лечебную и столовую, отметила эксперт.
"Если есть пометка, что это лечебная минеральная вода, то она назначается врачом конкретно под какое-то заболевание. Как правило, есть определенный режим ее питья: чтобы была оптимальная температура воды, привязка ее употребления к приему пищи. Она назначается по показаниям", – говорит Круглова.
Столовую минеральную воду можно пить в свободном режиме, сказала диетолог. Однако не стоит употреблять ее сверх рекомендуемой нормы, подчеркнула специалист.
В большинстве своем люди покупают именно столовую минералку, отметила Круглова. Если пить ее в больших количествах, человек может заработать себе ряд проблем, обращает внимание собеседница Москвы 24.
"Не стоит эту воду использовать при обострении хронических заболеваний пищеварительного тракта. Например, при гастрите. В период обострения эта вода противопоказана", – предупреждает Круглова.
Нужно исключить минералку и при желчнокаменной болезни, если был установлен такой диагноз, продолжает специалист.
"Газированная вода может стимулировать работу желчного пузыря, а значит, и выход этих камней. Это может проявиться болевыми ощущениями и нарушениями стула. Это острое состояние, которое допускать не стоит", – указывает Круглова
Бывают и ситуации, когда чрезмерное потребление минералки провоцирует формирование камней в организме, отметила она.
"Но это очень редко встречается. Чтобы так случилось, нужно пить воду с избытком этих минералов ежедневно в огромных количествах", – сказала диетолог.
Ухудшение состояния после употребления воды в больших количествах могут почувствовать люди с нарушениями работы почек, отметила эксперт. Это связано с возможным избытком минералов в организме, говорит она. По этой же причине злоупотребление противопоказано и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в особенности если оно сопровождается выраженными отеками, добавила врач.
"Таким людям эта вода не показана, потому что есть риск получить слишком большое количество натрия. А его ограничивают при таких состояниях", – заявила Круглова.
Количество минералов в воде можно определить по ее солености, рассказывает Круглова. Чем сильнее ощущается этот привкус, тем больше их содержится в напитке.
"Если мы субъективно ощущаем соленый вкус, скорее всего, в воде содержится достаточно много ионов натрия и ионов хлора. Мы получаем много натрия и без минеральной воды. А его избыток – это задержка жидкости в организме, что способствует появлению отеков", – делится диетолог.
По словам Кругловой, если люди без противопоказаний к употреблению минералки пьют ее в пределах рекомендуемой нормы, всех перечисленных проблем можно избежать. При этом врач не советует заменять ею обычную питьевую воду.
Ранее эксперты перечислили напитки, которые спасут от обезвоживания в жару. Кроме простой и минеральной воды, специалисты назвали квас, чай и сок.
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