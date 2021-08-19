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Диетолог предупредила о последствиях злоупотребления минералкой

Вода с подвохом. Почему нельзя увлекаться минералкой
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Москвой 24 объяснила, какие проблемы может спровоцировать злоупотребление минеральной водой.

В данном вопросе важно разделять минералку на лечебную и столовую, отметила эксперт.

"Если есть пометка, что это лечебная минеральная вода, то она назначается врачом конкретно под какое-то заболевание. Как правило, есть определенный режим ее питья: чтобы была оптимальная температура воды, привязка ее употребления к приему пищи. Она назначается по показаниям", – говорит Круглова.

Столовую минеральную воду можно пить в свободном режиме, сказала диетолог. Однако не стоит употреблять ее сверх рекомендуемой нормы, подчеркнула специалист.

Суточная норма лечебной воды равна примерно 200 миллилитрам, если другой объем не назначен врачом. По столовой воде я бы рекомендовала пить в сутки не более полулитра.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России

В большинстве своем люди покупают именно столовую минералку, отметила Круглова. Если пить ее в больших количествах, человек может заработать себе ряд проблем, обращает внимание собеседница Москвы 24.

"Не стоит эту воду использовать при обострении хронических заболеваний пищеварительного тракта. Например, при гастрите. В период обострения эта вода противопоказана", – предупреждает Круглова.

Нужно исключить минералку и при желчнокаменной болезни, если был установлен такой диагноз, продолжает специалист.

"Газированная вода может стимулировать работу желчного пузыря, а значит, и выход этих камней. Это может проявиться болевыми ощущениями и нарушениями стула. Это острое состояние, которое допускать не стоит", – указывает Круглова

Бывают и ситуации, когда чрезмерное потребление минералки провоцирует формирование камней в организме, отметила она.

Чаще всего камни имеют холестериновую природу, их появлению вода способствовать не будет. Однако из-за ее употребления могут образоваться, например, кальциевые камни.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

"Но это очень редко встречается. Чтобы так случилось, нужно пить воду с избытком этих минералов ежедневно в огромных количествах", – сказала диетолог.

Ухудшение состояния после употребления воды в больших количествах могут почувствовать люди с нарушениями работы почек, отметила эксперт. Это связано с возможным избытком минералов в организме, говорит она. По этой же причине злоупотребление противопоказано и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в особенности если оно сопровождается выраженными отеками, добавила врач.

"Таким людям эта вода не показана, потому что есть риск получить слишком большое количество натрия. А его ограничивают при таких состояниях", – заявила Круглова.

Количество минералов в воде можно определить по ее солености, рассказывает Круглова. Чем сильнее ощущается этот привкус, тем больше их содержится в напитке.

"Если мы субъективно ощущаем соленый вкус, скорее всего, в воде содержится достаточно много ионов натрия и ионов хлора. Мы получаем много натрия и без минеральной воды. А его избыток – это задержка жидкости в организме, что способствует появлению отеков", – делится диетолог.

По словам Кругловой, если люди без противопоказаний к употреблению минералки пьют ее в пределах рекомендуемой нормы, всех перечисленных проблем можно избежать. При этом врач не советует заменять ею обычную питьевую воду.

Ранее эксперты перечислили напитки, которые спасут от обезвоживания в жару. Кроме простой и минеральной воды, специалисты назвали квас, чай и сок.

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