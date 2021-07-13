Эксперты назвали 10 полезных альтернатив газировке

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Употребление газированных напитков может повышать риски развития различных заболеваний, среди которых инсульт, ожирение, колоректальный рак и другие. При этом в жаркую погоду многие люди отдают предпочтение именно этим напиткам, сообщает Pravda.ru.
Специалисты рекомендуют во время зноя сократить потребление газировок и заменить их другими напитками.
В частности, стоит обратить внимание на фруктовую воду. Ее можно приготовить самостоятельно, добавив в холодную воду лимоны, апельсины, арбузы, огурцы, мяту или лаймы.
Также хорошо утоляет жажду зеленый чай. Причем пить его можно как горячим, так и со льдом. Этот напиток предупреждает развитие нескольких видов рака, сердечных заболеваний, ожирения, заболеваний печении диабета второго типа, подчеркнули специалисты.
В список альтернативных напитков попала и простая минеральная вода, а также минералка с соком.
"Густой, терпкий сок, такой как гранатовый или виноградный, создает отличную основу для лимонада – в дополнение к потенциальной пользе для здоровья. Смешайте одну часть сока с тремя частями воды, чтобы создать легкую и пузырящуюся смесь", – порекомендовали диетологи.
По словам экспертов, заменить газировку можно лимонно-лаймовой водой: в стакан с минеральной водой необходимо добавить немного сока лимона или лайма и подсластителя на основе стевии.
Хорошо утоляет жажду также красное вино.
"Употребление красного вина было связано с некоторыми потенциальными преимуществами для здоровья, такими как улучшение здоровья сердца и снижение риска некоторых видов рака. Есть результаты исследований, подтверждающие, что ресвератрол – антиоксидантное соединение в красном вине – имеет защитный эффект против болезни Альцгеймера и рака. Естественно, если употреблять его в небольшом количестве", – рассказал профессор Кеннеди из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.
В жаркую погоду рекомендуется выпивать свежие овощные соки, соевое молоко, а также кофе.
"Несладкий кофе, черный или с небольшим количеством обезжиренного или нежирного молока был бы самым здоровым вариантом", – уточнил Кеннеди.
Закрывают список альтернативных газировке напитков чайный гриб и ферментированный чай.
Ранее ЦППК продлила раздачу питьевой воды до 16 июля включительно из-за жары.
Воду раздают на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах, а также на некоторых станциях МЖД, в числе которых Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, а также Пушкино, Раменское и Нижегородская.
Прохладительные напитки в России могут подорожать
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