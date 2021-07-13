На столичных вокзалах начали раздавать воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦППК продлила раздачу питьевой воды до 16 июля включительно из-за жары. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"До 16 июля сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик из-за жаркой погоды", – говорится в сообщении.

Воду раздают на Ярославском, Савеловском, Курском, Киевском, Казанском, Белорусском и Павелецком вокзалах, а также на некоторых станциях МЖД, в числе которых Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, а также Пушкино, Раменское и Нижегородская.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. В столице предупреждение действует с 10:00 13 июля до 10:00 15 июля.

Температура все это время будет превышать норму на 7 и более градусов. Ожидается аномально жаркая погода.

По прогнозам, 13 июля температура в Москве может побить рекорд 1936 года, когда воздух прогрелся до +32,4 градуса.

