Температурный рекорд 85-летней давности может быть побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Установленный 85 лет назад температурный рекорд для 13 июля может быть побит в столице во вторник. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"С большой долей вероятности в Москве сегодня будет обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который пока для этого дня составляет +32,4 градуса, он был установлен в 1936 году", – отметил синоптик.
Ранее в центре погоды "Фобос" москвичей предупреждали сразу о трех температурных рекордах, которые будут установлены на этой неделе. Наиболее жаркими для столицы днями там назвали 13, 15 и 16 июля.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивал, что с 13 по 16 июля в городе будет не только аномально жарко, но также уровень ультрафиолета превысит норму, из-за чего отдых на открытом воздухе будет опасен. Он напомнил, что загорать можно и в тени.
В МЧС москвичам рекомендовали носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.
Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: