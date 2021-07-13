Температурный рекорд 85-летней давности может быть побит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Установленный 85 лет назад температурный рекорд для 13 июля может быть побит в столице во вторник. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"С большой долей вероятности в Москве сегодня будет обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который пока для этого дня составляет +32,4 градуса, он был установлен в 1936 году", – отметил синоптик.

Ранее в центре погоды "Фобос" москвичей предупреждали сразу о трех температурных рекордах, которые будут установлены на этой неделе. Наиболее жаркими для столицы днями там назвали 13, 15 и 16 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивал, что с 13 по 16 июля в городе будет не только аномально жарко, но также уровень ультрафиолета превысит норму, из-за чего отдых на открытом воздухе будет опасен. Он напомнил, что загорать можно и в тени.

В МЧС москвичам рекомендовали носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.

