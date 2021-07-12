Россиян предупредили о "тепловом стрессе" в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре европейской части России в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть рекордных значений и даже превзойти их, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что столбики термометров поднимутся до отметки 35 градусов.

"Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас", – рассказал Вильфанд телеканалу "Звезда".

Он добавил, что в ночные часы в столице тоже будет жарко.

"Ночные температуры будут очень высокими, сегодня минимальная температура в Москве ночью была +21 градус, а в центре Москвы – там, где высотные дома, – там минимальная температура +24...+25 градусов. Это стресс тепловой", – пояснили специалист.

Вильфанд подчеркнул, что такие температурные показатели обычно фиксируют на юге Турции и севере Египта.

Ранее синоптик рассказал, что до конца текущего столетия средняя температура воздуха на Земле может вырасти на пять градусов. По его словам, данная тенденция уже заметна, ее подтвердили специалисты Росгидромета и ученые Всемирной метеорологической службы.

Вильфанд также отметил, что резкие перепады погоды могут наблюдаться и в рамках одного месяца. Он может начинаться с жары, уходить в похолодание и снова возвращаться в жару. В последнее время, как подчеркнул метеоролог, это стало наиболее заметно.

В столичном главке МЧС сообщили, что в Москве сильная жара продлится до 13 июля. В ближайшие дни температура воздуха в городе будет подниматься до +31...+33 градусов.

Сотрудники ведомства советуют не перегреваться на солнце. По их словам, необходимо носить светлую одежду и головные уборы, пить больше воды и не оставлять детей в местах для купания.