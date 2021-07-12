Синоптик рассказал, когда в Москве опасно загорать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 13 по 16 июля воздух в Москве прогреется до +32...+34 градусов, а уровень ультрафиолета превысит норму, из-за чего отдых на открытом воздухе будет опасен. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Уровень ультрафиолета на этой неделе будет пять единиц. Это очень редко бывает. Такой показатель больше характерен для южных районов, но при таком мощном антициклоне и малооблачном небе, при небольшом содержании озона тут уже пять единиц – это опасно", – отметил метеоролог.

Он уточнил, что во время подобных аномалий с 10 до 14 часов стоит избегать нахождения под прямым воздействием солнечных лучей. Вильфанд уточнил, что загореть можно и в тени.

При физических нагрузках в жаркую погоду важно увеличить количество потребляемой воды до полулитра в полчаса, подчеркнул терапевт, кардиолог, кандидат наук Ярослав Ашихмин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он призвал не пугаться следующего за этим активного потовыделения, так как подобное – защитная реакция организма из-за избытка тепла.

"Нужно быть внимательнее, если плохое самочувствие, начинает кружится голова, предобморочное состояние. Нужно уйти в прохладное помещение, пить больше воды и измерить температуру", – предупредил Ашихмин.

Если после выполнения всех рекомендаций градусник будет по-прежнему показывать больше 37 градусов, следует обратиться к врачу.

Специалист также отметил, что зачастую россияне не задумываются о смертельной угрозе из-за теплового удара. В то же время, по его словам, плохое самочувствие и потерю сознания нельзя игнорировать, но важно вызвать скорую помощь.

Ашихмин порекомендовал не забывать об использовании солнцезащитных кремов в жаркую и солнечную погоду. В то же время он назвал глупым решение пить пиво для утоления жажды.

Ранее сообщалось, что в центре европейской части России в ближайшие дни температура воздуха может достигнуть рекордных значений и даже превзойти их. Столбики термометров поднимутся до отметки 35 градусов.

