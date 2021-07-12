Врач отметила влияние затяжной жары на рост смертности

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Жаркая погода может осложнить течение COVID-19 и других заболеваний, что провоцирует рост числа летальных исходов, рассказала главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, в особой группе риска находятся пожилые люди.

Кузенкова напомнила, что жаркое лето 2010 года было непростым для многих москвичей.



"Количество случаев гибели от обострений хронических заболеваний в период жары 2010 года было в несколько раз больше, чем в обычные дни", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что жара вызывает стресс у организма. По ее словам, в жаркие дни сильно возрастает нагрузка на сердце и сосуды, что может вызывать инфаркты и инсульты.

"Потеря жидкости в организме может приводить к резкому повышению тромбообразования. Гиперкоагуляция, в свою очередь, вызывает падение давления. Это особенно опасно для больных с атеросклерозом. В этой ситуации резкое падение давления может спровоцировать инсульт и инфаркт. Если состояние не корректировать, возможен летальный исход", – пояснила Кузенкова.

По ее словам, в особой группе риска находятся в том числе пожилые люди, поскольку именно они в большинстве имеют различные хронические заболевания, которые обостряются в жару.

Кроме того, специалист отметила, что жара отягощает течение COVID-19.

"Жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, вызывает повышенное сердцебиение. Надо иметь в виду, что коронавирус часто осложняется пневмонией, нарушает функции дыхания. Больному вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой, когда организм и так перегружен борьбой с жарой", – пояснила врач.

Кузенкова добавила, что жаркая погода может привести к увеличению числа случаев COVID-19 с тяжелым течением и неблагоприятных исходов.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Андрей Тяжельников рассказал, как питаться в жару. По словам эксперта, в такую погоду нужно пить больше чистой воды, есть овощи, фрукты и зелень, а также отказаться от тяжелой пищи.

До этого главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, как пожилым людям уберечь свое здоровье в жару. Эксперт порекомендовала вовремя восполнять жидкость в организме, так как ее уменьшение приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций.

В Москве до вечера вторника, 13 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов. Также оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Подмосковье. Там предупреждение действует до 21:00 12 июля и с 09:00 13 июля до 18:00 13 июля.

