Диетолог назвала норму употребления кваса

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Безопасная доза кваса для здорового человека составляет не более 250 граммов в сутки, сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Она напомнила, что любой квас относится к группе сладких сахаросодержащих напитков.
Согласно рекомендациям ВОЗ, потребление сахаров не должно превышать 50 граммов в день, а сокращение потребления до 25 граммов несет дополнительные преимущества для здоровья.
"Эта норма с легкостью перекрывается несколькими стаканами сока или сладкого газированного напитка, а прибавьте туда еще порцию десерта, например мороженого, и вы употребите в два раза больше необходимого. Поэтому даже здоровым людям с нормальной массой тела не рекомендуется употребление кваса более одной порции 200–250 граммов", – цитирует Стародубову ТАСС.
Она назвала квас популярным напитком, в котором содержатся витамины группы В. К тому же, по ее словам, он обладает прекрасными вкусовыми свойствами. При этом важно выбрать тот квас, где сахара содержится меньше. Для этого при выборе продукта следует обращать внимание на пищевую и энергетическую ценность, ингредиентный состав, указанные на этикетке.
Диетолог предупредила, что обилие в рационе сахара и сахаросодержащих продуктов неблагоприятно для здоровья.
Ранее сообщалось, что простую и минеральную воду, сок, чай и квас рекомендуют пить в жару эксперты Роскачества, чтобы защитить организм от обезвоживания. По словам специалистов, ежедневно в жаркую погоду человек теряет около двух литров воды: выводится полтора литра, еще 0,5 литра дополнительно выходит с потом и дыханием.
Чистая бутилированная вода и минералка позволят поддерживать водный баланс и хорошо утолить жажду, а углекислый газ поможет жидкости быстрее всосаться, отмечают эксперты. В квасе содержатся витамины групп В и С, калий, магний, молочная кислота и фосфор. В Роскачестве предупреждают: этот напиток лучше выбирать без консервантов, подсластителей, красителей и искусственных ароматизаторов.
"Городской стандарт": квас
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