Диетолог объяснил, почему не стоит пить минералку в жару

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург напомнил, что в жару человеку нужно пить как можно больше воды. В такой период прозрачных жидкостей должно приходиться не менее двух литров в день. Специалист рекомендует, чтобы половину этого количества составляла именно чистая вода, сообщает "Звезда".

"Обязательно нужно пить воду столовую, то есть без лишней минерализации. Надо смотреть, чтобы она была никакая не лечебная, а именно столовая или чистая питьевая вода", – пояснил эксперт.

Диетолог не рекомендовал в жаркую погоду покупать минералку, так как много жидкости организм теряет именно с выдыхаемым воздухом, с потом, и происходит концентрация внутренних жидкостей, например мочи или желчи, пояснил специалист. По его словам, на этом фоне возможно образование камней.

Гинзбург добавил, что вода должна быть негазированной. Также в нее можно добавлять имбирь, лимон, делать различные ягодные морсы, зеленый чай.

Ранее врач дал рекомендации по выбору напитков в жару. По его словам, в такой период нужно выбирать воду, морс, компот, чай и квас.

К полудню 18 мая воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до +29,2 градуса, что стало абсолютным рекордом температуры для этой даты.