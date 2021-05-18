Шквалистый ветер обрушится на Москву

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Москве во второй половине дня во вторник ожидается шквалистый ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 20 часов 18 мая в Москве ожидается ветер порывами 13–18 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Спасатели призвали пешеходов не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям. Также водителям рекомендовали не парковать машины под деревьями.
В столичном Дептрансе попросили москвичей быть осторожными и внимательными в непогоду.
К полудню 18 мая воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ прогрелся до +29,2 градуса, что стало абсолютным рекордом температуры для этой даты.
В столичном управлении МЧС жителей Москвы призвали избегать долгого нахождения на солнце, выбирать светлую одежду, носить головной убор и пить больше воды. Горожанам напомнили, что в водоемах не стоит купаться в одиночку, а в воду в неизвестных местах и вовсе не следует погружаться.
В Москву пришла рекордная жара
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