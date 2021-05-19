Эксперты рассказали, какие напитки спасут от обезвоживания в жару

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Простая и минеральная вода, сок, чай и квас рекомендуют пить в жару эксперты Роскачества, чтобы защитить организм от обезвоживания. По словам специалистов, ежедневно в жаркую погоду человек теряет около двух литров воды: выводится полтора литра, еще 0,5 литра дополнительно выходит с потом и дыханием.
Чистая бутилированная вода и минералка позволят поддерживать водный баланс и хорошо утолить жажду, а углекислый газ поможет жидкости быстрее всосаться, отмечают эксперты.
В квасе содержатся витамины групп В и С, калий, магний, молочная кислота и фосфор. В Роскачестве предупреждают: этот напиток лучше выбирать без консервантов, подсластителей, красителей и искусственных ароматизаторов.
По словам вице-президента по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмилы Хомич, больше всего полезных веществ содержится в нефильтрованном квасе.
"Классический квас имеет в составе солод, злаковые компоненты (рожь, пшеница, ячмень и другие злаки), сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии", – рассказала Хомич.
Также в Роскачестве рекомендуют пить зеленый, черный чаи и смесь чайных трав. Такие напитки позволяют восполнить объем потраченной жидкости и содержат антиоксиданты и витамины. Эксперты отмечают, что речь идет именно о чае, заваренном кипятком, а не об охлажденном бутилированном.
Еще одним напитком, позволяющим утолить жажду и восстановить силы в жаркую погоду, является сок. По словам экспертов, его лучше в два раза разбавить водой.
Не рекомендуют специалисты пить в жару лимонад, поскольку в таких напитках обычно повышенное содержание сахара.
В Роскачестве предупредили, что даже потеря 10% жидкости может оказывать серьезное влияние на организм. В частности, привести к быстрой утомляемости, усталости, ухудшению общего самочувствия.
Что касается лечебно-столовой минеральной воды, то ее пить лучше по показаниям врача, заключили в Роскачестве.
Ранее на станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) из-за жаркой погоды бесплатно раздали около 1,4 тысячи бутылок воды.
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