Около 1,4 тыс бутылок воды бесплатно раздали на станциях метро и МЦК

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Около 1,4 тысячи бутылок воды бесплатно раздали на станциях столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) 18 мая из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В пресс-службе отметили, что воду в метро и МЦК начинают раздавать, если температура воздуха превышает 28 градусов.
"Вчера мы раздали около 1 400 бесплатных бутылок воды на 20 самых "жарких" станциях", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что вентиляция на станциях работает в летнем режиме, а датчики мониторят температуру в режиме онлайн.
Ранее россиянам рассказали, когда наступит купальный сезон на российских курортах. По мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, он стартует в тот момент, когда в морскую воду можно будет пускать детей.
В свою очередь, врачи уточнили, что купальный сезон на курортах наступает при прогреве воды до +22 градусов и выше.
Подростки открыли купальный сезон в фонтане на Биржевой площади
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