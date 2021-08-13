Эксперт рассказала, как спасти залитый напитком ноутбук

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Спасти ноутбук после залива напитком возможно, для этого в первую очередь необходимо оперативно обесточить устройство, рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, залив жидкостью служит причиной ремонта ноутбука как минимум в 60% случаев. В такой ситуации следует действовать быстро, не тратя времени на попытки проверить работу компьютера.

"Самое главное, если вы залили ноутбук, сразу обесточить устройство, выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор", – пояснила Гильфанова.

После этого необходимо перевернуть устройство и слить попавшую в него жидкость, удалив внешние следы залива. Далее следует как можно скорее отвезти ноутбук в сервисный центр.

"В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя", – отметила эксперт.

По словам Гильфановой, самостоятельный разбор и сушка ноутбука не имеют смысла. Также она порекомендовала держать напитки на удалении как минимум 1,5 метра от устройства и не забывать закрывать его крышку.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, что нельзя делать при зависании компьютера. По словам экспертов, когда компьютер завис, не следует много раз нажимать на клавиши. Такие действия крайне негативно сказываются на работоспособности софта.