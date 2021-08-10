Специалисты рассказали, что нельзя делать при зависании компьютера

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Специалисты Роскачества рассказали, что нельзя делать при зависании компьютера. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко сообщил в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, когда компьютер завис, не следует много раз нажимать на клавиши. Такие действия крайне негативно сказываются на работоспособности софта.

"Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу", – объяснил Кузьменко.

Как уточнил специалист, необходимо дождаться отклика системы, а если его не произошло, то нужно перезагрузить компьютер. При регулярном возникновении таких проблем он посоветовал обратить внимание на мощность и возраст компьютера.

"Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет", – отметил эксперт.

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