Специалисты рассказали, что нельзя делать при зависании компьютера

12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты Роскачества рассказали, что нельзя делать при зависании компьютера. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко сообщил в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, когда компьютер завис, не следует много раз нажимать на клавиши. Такие действия крайне негативно сказываются на работоспособности софта.
"Я склоняюсь к тому, что каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это все запросы, которые система отправляет в зависшую программу и не может получить отклик. То есть каждое нажатие еще больше нагружает зависшую программу", – объяснил Кузьменко.
Как уточнил специалист, необходимо дождаться отклика системы, а если его не произошло, то нужно перезагрузить компьютер. При регулярном возникновении таких проблем он посоветовал обратить внимание на мощность и возраст компьютера.
"Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет", – отметил эксперт.
Ранее специалист рассказал, как защитить документы от кибератак. Вынужденный переход на удаленный формат работы, с которым в период пандемии столкнулись многие компании, увеличил популярность облачной передачи данных.
Вместе с этим участились и случаи кибератак. По словам партнера и директора компании "ИТ-Резерв" Павла Мясоедова, для безопасной передачи файлов подойдут программы шифрования документов, создающие специальный ключ, при помощи которого файл запечатывается на стороне отправителя и распечатывается получателем.
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