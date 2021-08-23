В Госдуме не оценили идею составить перечень специальных смартфонов для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала избыточным предложение депутата Виталия Милонова составить перечень одобренных министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников. Об этом сообщает RT.

"Я думаю, что это избыточная норма, которую предлагает мой коллега. На самом деле прогресс ничем не остановишь, и, конечно, в попытках получить последнюю модель смартфона многие, особенно молодые люди, пытаются перещеголять друг друга, а родители в этом потакают, что не очень хорошо", – сказала Бессараб.

Она считает, что при необходимости цифровых инструментов обучения ими нужно обеспечивать за счет государства, иначе любые попытки "забрать, отобрать, запретить будут бессмысленны и вызовут глухое недовольство и непонимание со стороны родителей".

"Потому что, с одной стороны, давит ребенок, чтобы купить самый последний смартфон, с другой стороны, необходимо для школы купить дополнительный. Я думаю, что это объективно не найдет подтверждения в российской действительности", – заявила депутат.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил составить перечень одобренных министерством просвещения доступных моделей мобильных устройств для школьников. По его словам, такая мера "положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами".

Ранее Милонов заявлял, что необходимо добавлять в художественные фильмы и сериалы о пандемии и негативных последствиях вакцинации специальные дисклеймеры о художественном вымысле.