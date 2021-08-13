В Госдуме призвали дополнять фильмы о пандемии дисклеймерами про художественный вымысел

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо добавлять в художественные фильмы и сериалы о пандемии и негативных последствиях вакцинации специальные дисклеймеры о художественном вымысле. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В фильмах, где каскадерами выполняются профессиональные трюки, пишут: "Не повторять". Таким же образом нужно поступать и с фантастическими фильмами, которые связаны с вымыслом о прививках. Необходимо ставить дисклеймер там, где есть любой художественный вымысел на эту тему, потому что подобный контент может вводить людей в заблуждение", – объяснил он.
По мнению депутата, с этим вопросом нужно обратиться в Роскомнадзор, чтобы он обязал добавлять соответствующее предписание всем картинам, озвучивающим ненаучную точку зрения на вакцинацию.
Ранее Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками. По словам депутата, основной задачей в настоящее время является стимулирование населения к добровольной вакцинации.
Политик также сообщил, что дизайн маски могла бы разработать крупная отечественная дизайн-студия, чтобы ее ношение было не только модным, но и пропагандировало вакцинацию.
Улучшение эпидситуации в Москве позволило снять ряд санитарных ограничений
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: