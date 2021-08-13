В Госдуме призвали дополнять фильмы о пандемии дисклеймерами про художественный вымысел

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что необходимо добавлять в художественные фильмы и сериалы о пандемии и негативных последствиях вакцинации специальные дисклеймеры о художественном вымысле. Об этом сообщает "Газета.ру".

"В фильмах, где каскадерами выполняются профессиональные трюки, пишут: "Не повторять". Таким же образом нужно поступать и с фантастическими фильмами, которые связаны с вымыслом о прививках. Необходимо ставить дисклеймер там, где есть любой художественный вымысел на эту тему, потому что подобный контент может вводить людей в заблуждение", – объяснил он.

По мнению депутата, с этим вопросом нужно обратиться в Роскомнадзор, чтобы он обязал добавлять соответствующее предписание всем картинам, озвучивающим ненаучную точку зрения на вакцинацию.

Ранее Милонов предложил разработать государственную программу по бесплатному обеспечению вакцинированных россиян дизайнерскими масками и антисептиками. По словам депутата, основной задачей в настоящее время является стимулирование населения к добровольной вакцинации.

Политик также сообщил, что дизайн маски могла бы разработать крупная отечественная дизайн-студия, чтобы ее ношение было не только модным, но и пропагандировало вакцинацию.

