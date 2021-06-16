Милонов оценил идею верифицировать пользователей сайтов с порнографией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал предложение легализовать доступ порнографии через госуслуги. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, все порнографические сайты должны иметь подтвержденную государством систему верификации возраста.

Депутат выразил мнение, что именно государство должно лицензировать и контролировать ограничения на доступ к порнографии.

"Все сайты, которые предоставляют доступ к эротической, порнографической информации, должны иметь подтвержденную государством систему верификации. В таком ключе это можно обсуждать, чтобы подтвержденная государством система, не допускающая несовершеннолетних, была бы на этих сайтах", – заявил Милонов.

По его словам, любые ограничения должны иметь систему верификации, которая бы обладала государственной аккредитацией.

Он также напомнил, что часть порнографического контента не запрещена законом, при этом подчеркнув, что любая порнография запрещена к показу несовершеннолетним.

"Государство запрещает несовершеннолетним просматривать эту порнографию, создавая надежный заслон. Вопрос о том, чтобы использовать более совершенные системы верификации пользователей", – отметил он.

Ранее подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и открыть доступ к некоторым порносайтам совершеннолетним.

ГРЧЦ хочет разделить порнографию в интернете на "незаконную" и "не запрещенную законом" и открыть доступ к последней только совершеннолетним. Подтверждать возраст нужно через портал госуслуг.

К "незаконному" контенту авторы инициативы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную", такую как изнасилования. К "незапрещенному" контенту причисляют материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера".

В мае в Telegram появился бот, помогающий пользователям отмолить грехи за просмотр порнографии. Уточняется, что бот спрашивает, сколько времени человек потратил на просмотр, а затем предлагает подборку молитв, чтение которых занимает примерно столько же.