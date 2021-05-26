В Telegram появился бот, где можно отмолить грехи за просмотр порно

14:28
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
В Telegram появился бот, помогающий пользователям отмолить грехи за просмотр порнографии. Об этом сообщает "Подъем".
Уточняется, что бот спрашивает, сколько времени человек потратил на просмотр, а затем предлагает подборку молитв, чтение которых занимает примерно столько же.
Молитвы были подобраны настоятелем краснодарского храма Константином Мальцевым. Он поделился, что решил помочь владельцам чат-бота, потому что "это их самих беспокоило".
По его словам, он посоветовал молитвы, которые можно читать в таких случаях.
"Я так понял, это их самих беспокоило и они спрашивали и для себя, и чтобы кому-то порекомендовать что-то в этом плане. Это их мирская инициатива. Естественно, я им говорил, что обязательно покаяние должно быть, а после покаяния – причастие, что это всего лишь электронный молитвослов", – заключил Мальцев.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге создали "Поехали бот" в Telegram. Благодаря боту пользователи могут воссоздать события, происходившие во время полета в космос Юрия Гагарина.
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