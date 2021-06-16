Легализовать доступ к порнографии предложили в России

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете и открыть доступ к некоторым порносайтам совершеннолетним, сообщает "Коммерсант".

ГРЧЦ хочет разделить порнографию в интернете на "незаконную" и "не запрещенную законом" и открыть доступ к последней только совершеннолетним. Подтверждать возраст нужно через портал госуслуг.

К "незаконному" контенту авторы инициативы отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную", такую как изнасилования. К "не запрещенному" контенту причисляют материалы, представляемые в виде "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера".

Фильтровать порнографический трафик НТЦ ГРЧЦ предлагает по умолчанию с помощью оборудования на сетях операторов, обязательного к установке. По замыслу авторов исследования, доступ должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст.

Ранее в Telegram появился бот, помогающий пользователям отмолить грехи за просмотр порнографии. Уточняется, что бот спрашивает, сколько времени человек потратил на просмотр, а затем предлагает подборку молитв, чтение которых занимает примерно столько же.

Молитвы были подобраны настоятелем краснодарского храма Константином Мальцевым. Он поделился, что решил помочь владельцам чат-бота, потому что "это их самих беспокоило". Он посоветовал молитвы, которые можно читать в таких случаях.