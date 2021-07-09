Милонов призвал россиянок не выходить замуж за антипрививочников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал жительниц России отказаться от отношений с антипрививочниками. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
По мнению депутата, мужчины, которые доверяют непроверенным источникам информации должны настораживать женщин.
"Мужик, который бегает и боится прививки, – он так себе мужик. Если медицина (медотвод по показаниям врача. – Прим. ред.), да, вопросов нет. Как говорится, здесь ничего позорного или стыдного нет. Если мужчина читает идиотские публикации отставной козы барабанщиков в "Одноклассниках" от международной группы врачей из кривого, косого и немого, которые там выявили, что "Спутник V" не работает, ну зачем за идиота замуж выходить", – возмутился Милонов.
Он отметил, что мужчина в семье должен быть защитником. Однако он не может считаться таковым, если сознательно отказывается защищать свое здоровье.
Ранее в ходе прямой линии Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что пандемия является результатом сговора лидеров различных стран. Он также коснулся противников вакцинации. По его словам, антипрививочников было много всегда, в том числе и за границей.
В связи с этим глава государства подчеркнул, что вакцинация имеет смысл, однако в этом вопросе надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и распространяют слухи, а к специалистам.
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