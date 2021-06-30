Путин назвал чушью утверждения о пандемии как о сговоре мирового правительства

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В ходе прямой линии Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что пандемия является результатом сговора лидеров различных стран.

"Я чего только не слышал: что ничего нет, на самом деле никакой эпидемии не существует. Я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю откуда берут, что <...> во всем мире руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир? Взяли, собрались и сговорились. Ну это же чушь!", – сказал президент

Он также коснулся противников вакцинации. По его словам, антипрививочников было много всегда, в том числе и за границей. В связи с этим глава государства подчеркнул, что вакцинация имеет смысл, однако в этом вопросе надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и распространяют слухи, а к специалистам.

Ранее Владимир Путин заявил, что не поддерживает проведение принудительной вакцинации граждан от коронавируса.

Он пояснил, что в соответствии с законом обеспечение иммунной защиты населения является обязательным, однако вакцинация от коронавируса не была внесена в данную категорию.

