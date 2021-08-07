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Общество

09:55

В Госдуме предложили запретить рекламу фастфуда после иска россиянки к McDonald's

общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить рекламу фастфуда в России. Об этом он заявил в связи с иском россиянки к ресторану быстрого питания McDonald's, передает Агентство "Москва".

"Нужно запретить наружную рекламу фастфуда так же, как и сигарет, потому что фастфуд по степени вреда, который наносит себе человечество, не менее вреден, чем сигареты", – заявил парламентарий.

По мнению Милонова, рекламные материалы должны быть исключены из эфира телевидения и печатных изданий, их также следует убрать из витрин. Депутат выразил уверенность, что необходимо сформировать представление о фастфуде как о чем-то неприличном.

Ранее стало известно, что православная христианка Ксения Овчинникова подала в суд на McDonald's. Девушка рассказала, что из-за привлекательной рекламы некоторых блюд заведения она нарушила пост.

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