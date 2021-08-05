В РПЦ посоветовали исповедаться христианке, подавшей иск к McDonald's

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В Московской патриархии прокомментировали иск к McDonald's от христианки, нарушившей Великий пост. Об этом сообщает РИА Новости.
"Советую ей пойти на исповедь, а не в суд", – сказали там.
Известно, что из-за большого количества недостатков в составлении иска он оставлен судом без движения.
Ранее православная христианка Ксения Овчинникова подала в суд на McDonald's. Девушка рассчитывает отсудить у компании тысячу рублей, утверждая, что реклама чизбургера и чикен макнаггетс оскорбила ее религиозные чувства, вынудив нарушить пост.
Девушка уверяет, что "не смогла сдержаться", увидев рекламу чизбургера и чикен макнаггетс на проспекте Карла Маркса, и приобрела продукцию McDonald's, нарушив Великий пост.
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