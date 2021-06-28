Завершено расследование дела против тиктокеров, устроивших перформанс с иконой в Москве

20:53
Фото: tiktok.com/@sofi.nar
Расследование уголовного дела по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе Москвы завершено, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьей 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.
На видео, опубликованном в Сети, несколько молодых людей распивают алкоголь перед иконой. После этого к ним подходит мужчина и бьет одного из них по лицу.
Иванова отметила, что во время предварительного следствия в качестве свидетелей были допрошены 15 человек, проведена религиоведческая судебная экспертиза.
Следствие собрало достаточную доказательную базу, теперь уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого оно будет передано в суд, заключила Иванова.
Прохожий дал пощечину тиктокерше за съемки ролика с иконой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: