Завершено расследование дела против тиктокеров, устроивших перформанс с иконой в Москве

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Расследование уголовного дела по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе Москвы завершено, рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по столице Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и двух девушек в возрасте 17 и 18 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьей 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих")", – приводит Агентство "Москва" слова Ивановой.

На видео, опубликованном в Сети, несколько молодых людей распивают алкоголь перед иконой. После этого к ним подходит мужчина и бьет одного из них по лицу.



Иванова отметила, что во время предварительного следствия в качестве свидетелей были допрошены 15 человек, проведена религиоведческая судебная экспертиза.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, теперь уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. После этого оно будет передано в суд, заключила Иванова.

