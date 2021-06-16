Юрист рассказал, какое наказание может грозить тиктокерам за съемку видео с иконой

В Москве на тиктокеров завели уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих. Молодые люди снимали ролик для Сети, используя икону, однако это не понравилось проходившему мимо мужчине. Сначала между ними произошла словесная перепалка, а в какой-то момент прохожий не выдержал и ударил одну из девушек ролика по лицу. Разбираемся, что грозит участникам конфликта.



Надругались над иконой?

Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Нагорном бульваре 11 июня. Молодые люди снимали ролик для популярной соцсети TikTok. Двое парней при этом делали вид, что выпивали, а ярко накрашенная девушка стояла на коленях, выполняя функцию стола. В качестве реквизита тиктокеры использовали икону – ее поставили на асфальте рядом с героиней видео.

В момент съемок мимо проходил мужчина, у которого все происходящее вызвало негодование. Судя по кадрам, появившимся в Сети, он поинтересовался, какое значение для авторов ролика имеет священное изображение.

На что молодые люди ответили: "Мы не верим в бога, для нас это картинка. Мы атеисты и нигилисты". Такое заявление прохожего разозлило еще больше. Завязалась словесная перепалка, молодые люди попросили мужчину отойти, он отказался. А после выяснения отношений, по видео из соцсети, он ударил девушку по лицу.

В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тиктокеров по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Об этом заявила глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.





из сообщения ГСУ СК по Москве Группа лиц, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней – православной иконой, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

В ведомстве заявили, что следователи проводят необходимый комплекс действий, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.



Все неправильно поняли?

У молодых людей версия произошедших событий несколько иная. Одна из участниц потасовки в своем Instagram рассказала, что 11 июня она вместе с друзьями решила провести фотосессию для освещения проблематики домашнего насилия.

"Ни о каком оскорблении чувств верующих речи и не шло. Иконы, которые можно наблюдать в нижнем краю фото, нужны для формирования образа типичной русской семьи, где можно услышать такие фразы, как "Бьет-значит любит", "Даст бог зайку, даст и лужайку", – объяснила девушка.

Во время съемки, по ее словам, к молодым людям подошел неизвестный мужчина, начал оскорблять и говорить, что подобных людей нужно держать в вольере.





участница потасовки На что мы попытались спокойно ответить, объяснив свою позицию. Мужчина не понял ничего из сказанного. На просьбы удалиться, отвечал игнорированием... После чего неизвестный нам гражданин нанес мне удар ладонью.

После инцидента вызвали полицию и написали заявление на прохожего, добавила она. По словам участников потасовки, они не планируют спускать дело на тормозах.

В свою очередь, юрист Виктория Данильченко рассказала Москве 24, что подросткам за устроенный "перформанс" может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо в худшем случае лишение свободы до одного года.

Вряд ли останется незамеченным и тот факт, что мужчина ударил молодых людей. "Его могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности. Первый случай применим, когда человек совершает правонарушение впервые, при этом оно не касается расовых, национальных, половых критериев", – объяснила эксперт.

По ее мнению, мужчину могут привлечь к административной ответственности по статье "Побои". Однако это произойдет, если потерпевшему не понадобится больничный. В противном же случае нападавшему может грозить уголовная ответственность, добавила Данильченко.

Так, мужчине может грозить штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест или же обязательные работы, подытожила юрист.

