TikTok начал бороться с буллингом среди пользователей

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В TikTok появилась функция массового удаления комментариев, которая направлена на борьбу с буллингом и негативом среди пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь пользователи видеосервиса могут удалить сразу до сотни комментариев и отправить в черный список десятки аккаунтов, с которых поступают угрозы или оскорбления. Ранее чистить ленту надо было вручную.

Российские пользователи TikTok смогут оценить нововведение в ближайшие недели, установив актуальное обновление для устройств на Android и iOS.

Ранее TikTok выразил готовность сотрудничать с российскими властями в области модерации запрещенного контента. Отмечалось, что предыдущие проблемы временами были связаны с незнанием законодательства РФ.