''Москва с точки зрения": ТикТокер

TikTok – это о том, что жизнь прекрасна. Она весела, беззаботна и красива. Дорогие кафешки, дорогие развлечения, дорогие телефоны, розыгрыши, тусовка, позитив. В TikTok не говорят про проблемы.

Мир успешных тик-токеров – это мир провинциалов-победителей, которые покорили Москву, поднявшись вверх по волшебному онлайн-лифту. Москва тиктокера – это огромная площадка для съемок.

Какие места в городе подходят для ролика на миллион просмотров? Чем отличаются жители центра и окраин? А если сравнивать с провинцией? Посмотрим на столицу глазами тиктокера! Об этом – в программе ''Москва с точки зрения".