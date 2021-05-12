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Общество

13:55

Более 100 млн баллов получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 100 миллионов баллов, которые можно потратить при покупке товаров и услуг в магазинах, получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

В пунктах вакцинации было выдано более 39 тысяч подарочных карт. В программе принимают участие москвичи старше 60 лет. Для этого им необходимо сделать прививку от коронавируса до 1 июля.

Участники акции получают подарочные карты или баллы в электронном виде, которые можно обменять на промокод.

Те, кто уже сделал прививку, до 27 апреля также могут присоединиться к акции, но через регистрацию на сайте программы.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов рассказал, что к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" присоединились 66 компаний.

Он напомнил, что Сергей Собянин поддержал инициативу стимулировать людей, прошедших вакцинацию.

Около 70 компаний присоединились к столичной акции "Миллион призов #победимCOVIDвместе"

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